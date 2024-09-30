Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, ziraat yüksek mühendisi Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas, sebze ve meyve ithalatının serbest bırakılacağına yönelik açıklamaların “temelden yoksun ve kulaktan dolma” olduğunu savundu.

Yazılı açıklama yapan Alas, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “piyasanın ucuzlaması için sebze ve meyve ithalatını serbest bırakacaklarına” yönelik açıklamalarını eleştirdi.

“Gerçekten doğru planlanmış bir ithalat, fiyatları geçici olarak düşürebilir fakat orta ve uzun vadede tarıma vereceği zararla ileride fiyatları kontrol edilemez noktaya getirir” ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisi ve gıda açısından küresel düzeyde yaşanan bağımlılık riskine dikkat çeken Alas, Başbakan Ünal Üstel’in ve hükümet yetkililerinin, Hal Yasası geçtikten sonra yaptığı açıklamalarda fiyatların ucuzlayacağını söylediklerini şimdi ise ithalat serbest kalırsa fiyat ucuzlar dediklerini belirtti.

Alas, şöyle devam etti:

“İthalatı yapanlarla yerli ürünü üreticiden alıp dağıtanlar, her ikisinin de fiyatını belirleyenler aynı kişiler değil mi? Bununla alakalı atacağınız adım var mı? İki yıl önce kurduğunuz garabet bir fiyat belirleme komisyonunda tüccar masadan kalktığında bir şey yapabildiniz mi? Bu ülkede Ağustos ayında domates ithalatı yapıldı, tarih yazdınız, çıkıp kaça ithal edilip kaça satıldığını açıklayın. Elmayı, armudu, şeftaliyi, eriği, kayısıyı hep ithal ediyoruz zaten, neden ucuzlamıyor? Kaça ithal edip kaça satıyorlar açıklayın.”

BM Dünya Gıda Örgütü’nün (FAO) tarımsal üretimin artırılması gerektiğini ifade ettiğini belirten Alas, “Gıda fiyatlarındaki artışa sadece enflasyona etkisi açısından bakmak ve ithalatı çözüm olarak sunmak doğru değil. Gerçekten doğru planlanmış bir ithalat fiyatları geçici olarak düşürebilir fakat orta ve uzun vadede tarıma vereceği zararla ileride fiyatları kontrol edilemez noktaya getirir” dedi.

Girdi maliyetleri aşağıya çekmeden hiç bir şeyin fiyatının ucuzlamayacağını belirten Alas, “Üretim maliyetlerinden bihaber olanlar, üretici-tüccar-market-tüketici arasındaki denetim mekanizmasını sadece üretici üzerine yıkarak fiyatlarda denge sağlayamaz… İthalatı, arz-talep dengesini sağlamak yerine, üreticiyi tehdit aracı olarak kullanmak, iş bilmezliğin ve birilerine yaranma çabasının göstergesinden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.