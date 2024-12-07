Alayköy İlkokulu’nda, “Kahvaltının Mutlulukla Bir İlgisi Olmalı” sloganı ile kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Alayköy İlkokulu’ndan yapılan açıklamaya göre, PGC Catering Şirketi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alayköy İlkokulunda düzenlediği kahvaltı etkinliğinde gıda mühendislerinin denetim ve kontrolünde hazırlanan paketler hijyen kurallarına uygun bir şekilde çocuklara ikram edildi.

Geçen yıl yapılan ve bu sene tekrarlanan etkinlikte öğrenciler okul bahçesine kurulan masalarda kahvaltılarını ettiler.

Okul Müdürü Özden Ünbay yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimize bir kez daha bu mutluluğu yaşatmak, öğretmenlerimizle ve tüm okul personeliyle toplu olarak kahvaltı yapma keyfini hissettirmek ve güne mutlu başlamak amacıyla okulumuzda yeniden kahvaltı etkinliği düzenlemek için yapmış olduğumuz müracaata olumlu yanıt veren PGC Catering Ltd. Direktörü Sn. Enes Teke beye teşekkür ederiz” dedi.

Ünbay, kahvaltı etkinliği için okula masa ve sandalyeleri gönderen Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile fotoğraf ve video çekimlerine sponsor olan Oral Foroğrafçılık Direktörü Yeldem Oral’a da teşekkür etti.