Alayköy’de meydana gelen iş kazasında 41 yaşındaki Islam Shahidull yaralandı.
Polis basın bültenine göre olay dün sabah 09.30 sıralarında, Alayköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.
Islam Shahidull, sende katında bulunan profil demirlerini almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Shahidull kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Editör: Kıbrıs Genç Tv