Metehan sınıf kapısından Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken polis tarafından yapılan pasaport kontrolünde hakkında Alman makamları tarafından çıkarılan Avrupa tutuklama emri bulunduğu belirlenen 32 yaşındaki bir Iraklı Rum polisi tarafından tutuklandı.

Filelefteros gazetesi, Pazar günü yaşanan olayda tasarrufundaki Alman pasaportuyla geçiş yapmaya çalışan kişi aleyhinde geçici tutuklama emri çıkarıldığını ve Almanya’ya iade edilmesi sürecinin başlaması için bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini kaydetti.

Gazete, Philenews’in elindeki bilgilere dayanarak söz konusu şahsın Almanya’da dolandırıcılık, soygun ve organize suçlara karışmasından ötürü arandığını da ekledi.