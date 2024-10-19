TMT Mücahidi Emekli Yüzbaşı Ali Bozdağlı bugün Lefkoşa’da düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bozağlı’nın cenazesine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Milletvekili Zorlu Töre,Bozdağlı’nın ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze töreninden önce aile adına konuşma yapan UBP Milletvekili Zorlu Töre Bozdağlı’nın her zaman vatanını seven milliyetçi bir insan olduğunu söyledi. Töre, konuşmasında zaman zaman göz yaşlarını tutamadı.

Töre’nin konuşmasının ardından Bozdağlı’nın cenaze törenine geçildi, imam helallik istedi.

Ardından cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bozdağlı’nın naaşı askerlerin omuzunda cenaze aracına götürüldü.

Bozdağlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.