Gemikonağı Ecevit Caddesinde dün Habib Lıaquat (E-23), 176 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LC 283 plakalı salon araçla batı istikametine doğru geri geri gittiği bir sırada, kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Habib Lıaquat tutuklandı.
Öte yandan Girne - Alsancak Çevreyolunun birinci kilometresinde bugün Mehmet Kurt (E-23), yönetimindeki GU 228 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu iki kısma ayıran çelik bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan GU 228 plakalı araç, o esnada sol şeritte aynı istikamete doğru 72 mlgr alkollü içki teshiri altında seyreden Hasan Kantepe (E-34) yönetimindeki RV 095 plakalı aracın ön kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle RV 095 plakalı araç yolun solundan dışarıya çıkarak, taş duvara ve ardından da çelik bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.