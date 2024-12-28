Gazimağusa’da alkollü sürücü dört aracın kazaya karışmasına sebep oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde sabah 05.00’te, 53 miligram alkollü içki tesiri altındaki Abdulkadir Fidanay (E-26), yönetimindeki SD 329 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan Furkan Danyıldızı (E-28) sorumluluğundaki MJ 032 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan MJ 032 plakalı araç, önünde park halinde bulunan Salih Karaoğlu (E-36) sorumluluğundaki VE 661 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

VE 661 plakalı araç da geriye doğru savrularak, gerisinde park halinde bulunan Nevin Timuroğlu (K-31) sorumluluğundaki ZA 083 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

SD 329 plakalı araç sürücüsü Abdulkadir Fidanay aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.