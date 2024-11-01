Lefkoşa’da dün alkollü bir sürücü, bebek arabası içindeki iki çocukla birlikte yolu karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında, 58 miligram alkollü içki tesiri altındaki Kemal Özipek (E-54), yönetimindeki SA 056 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Müftü Ziyai Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada bebek arabasındaki iki çocukla birlikte yolun karşısına geçen yaya Gönül Kılınç’a (K-57) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Gönül Kılınç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.