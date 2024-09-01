Alkollü sürüş nedeniyle Lefkoşa’da ve Lefkoşa-Güzelyurt Ana Yolu’nda meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, sürücüler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Ana Yolu’ndaki kaza, 224 miligram alkol tesiri altında ve dikkatsizce seyreden Anıl Gün’ün (E-26) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

Gün, LY 275 plakalı salon araç ile sola meyilli viraja geldiğinde orta refüjde bulunan beton bariyere çarptıktan sonra, yolun solundan çıkıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan LY 275 plakalı araçtaki yolcu Mehmet Ardel (E-29), kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi'nde gözetim altına alınırken, araç sürücüsü Anıl Gün aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Mehmet Akif Caddesi’nde park halindeki otobüse çarptı

Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi’nde bugün saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada ise alkollü sürücü cep içerisinde park halinde otobüse çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, UY 003 plakalı salon aracı 209 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsiz şekilde kullanan Ferhat Atlar (E-23) yolun sağında bulunan Paşa Hotel önüne geldiğinde, o esnada yolun solundaki cep içerisinde park halinde bulunan TUD 966 plakalı otobüsün arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadığı, araç sürücüsü Ferhat Atlar’ın aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.