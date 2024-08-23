NATO, "potansiyel tehdit" teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesini yükseltti.
NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.
Görevlerde yer almayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hava üssündeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Editör: Kıbrıs Genç Tv