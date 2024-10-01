Alsancak'ta bu yıl Ağustos ve Eylül aylarında yaşanan geceleyin ev açma ve hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı M.Ö. (29) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında; 26 Ağustos tarihinde, Alsancak'ta bulunan bir ikametgahtan 400 dolar, 50 euro, 50 sterlin ve bin TL nakit parayı, 29 Eylül'de de yine Alsancak'ta başka bir ikametgahta ise muhtelif ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

-Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu

Hamitköy’de dün 17:30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, B.C.O’nun (E-38) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağılığında Hint keneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen T.S.G’nin (E-25) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağılığında Hint keneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gönyeli'deki ölümün sebebi belli oldu

Gönyeli’de 27 Eylül’de yaşamını yitiren 90 yaşındaki Vesile Aliosman Syuleyman’ın ölüm nedeni yapılan otopsiyle belirlendi. Otopside, ölümün "yatak yaraları ve kalp yetmezliği" sonucu meydana geldiği tespit edildi.

-Öndüç’ün otopsisi için kan ve doku örnekleri alındı

Lapta’da yaşayan 67 yaşındaki Veli Öndüç, 29 Eylül’de aniden rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım servisine sevk edilen Öndüç, tüm müdahalelere rağmen dün saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti. Öndüç’ün ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, kesin sonuç ileri tetkiklerin ardından belli olacak.