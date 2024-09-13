Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Genelindeki küçük ölçekli otellere yönelik istişare ziyaretlerine, Lapta bölgesindeki otelleri ziyaret ederek başlattı.

Ataoğlu, Lapta bölgesindeki bazı küçük ölçekli oteller ile başlattığı ziyaretlerinde, işletme sahipleri ile Bakanlığın 2025 yılını kapsayacak olan ve sadece Casinosu olmayan küçük ölçekli otelleri kapsayacak olan destek paketini görüşmek, işletme sahiplerinin paketin içeriği ile ilgili olarak görüşlerini almak amacıyla ziyaret başlattı.

Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş’ın da Bakan Ataoğlu’na eşlik ettiği ziyarette, küçük otellere yönelik olarak planlanan destek programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2025 yılı için planlanan ve küçük ölçekli otelleri kapsayacak olan destek programının içeriğini ve kapsamını belirlemek amacı ile küçük ölçekli otellerin gereksinimleri, ihtiyaçları ve eksikleri ile ilgili olarak birinci ağızdan bilgi almak amacı ile başlattıkları ziyaretlerin, ülke genelindeki tüm küçük ölçekli otellere yönelik devam edeceklerini belirtti.

Ataoğlu, gerçekleştirilecek olan görüşmeler neticesinde toplanan verilerin, Bakanlık bünyesinde değerlendirilerek, iki tarafında görüşlerinin harmanlandığı bir destek paketi hazırlanacağını belirtti.

Ataoğlu hazırlanacak olan destek paketinin amacının, küçük ölçekli otellerin teşvik edilerek, daha çok ülke ekonomisine katma değer sağlayacak, gezen, marketi kullanabilen, kiralık araba servislerinden ve restoranları da kullanabilecek turist çeşitliliğinin arttırılmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

PAHALILIĞI TETİKLEYEN EN BÜYÜK ETKEN, ELEKTRİK GİDERLERİ!

Başbakan Yardımcısı, turizm, Kültür, Gençlik ver Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte, ülke genelindeki küçük ölçekli otellere yönelik başlatmış olduğu ziyaretlerinin ilkini gerçekleştirdiği Lapta bölgesindeki bazı otellere yönelik ziyaretinde, otel işletmecilerinin sorunlarının hemen hemen ortak olduğu yönündeki gözlemlerini de aktaran Ataoğlu, pahalılığı tetikleyen en önemli maliyetin, elektrik olduğunu belirtti.

Otel işletmecilerinin, fiyatları tetikleyen ve maliyetleri yükselten en önemli girdi maliyetlerinin elektrik olması en genel sorun olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, buna ilaveten uçak bilet fiyatlarının da yüksek oluşu, ülke turizmini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ataoğlu ayrıca, ülke genelindeki küçük ölçekli otellere yönelik olarak başlatmış olduğu istişare ziyaretlerinin devam edeceğini ve elde edilen veriler ışığında, Bakanlık ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile istişare içerisinde bir destek paketi hazırlayacaklarını belirtti.

Editör: Kıbrıs Genç Tv