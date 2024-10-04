Anamur ile Girne arasında 12 Haziran ile 1 Ekim tarihleriarasında 126 sefer yaparak en kısa, kaliteli ve konforluyolculuğu gerçekleştiren ANTSO Denizcilik, şimdi bünyesinekattığı “Ada 74” gemisiyle hava koşullarından etkilenmeden 12 ay kesintisiz, yük ve yolcu taşımacılığına başlıyor.

“Türkiye’nin Akdeniz’e açılan kapısı” olan ve Girne’ye enyakın nokta olarak stratejik bir önemi bulunan Anamur’da, gerçekleştirilen 126 seferde binlerce yolcuyu taşıyan ANDO Anamur Deniz otobüsü, “Ada 74” gemisini de filosunakazandırmasıyla yolculuklar daha keyifli ve güvenli hale gelecek. Kıbrıs Türk Denizcilik ile imzalanan anlaşmaylaANTSO Denizcilik işletmeci ortak olarak “Ada 74” gemisiniAnamur ile Girne arasındaki seferlerde işletecek.

Seferler Kasım ayında başlıyor

ANTSO Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı ve AnamurTicaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, seferlerinKasım ayında başlayacağını ifade ederek, açık denizde sadeceyolcu taşıyan deniz otobüslerinin denizcilik kuralları gereğince12 metrelik dalga sınırına takılmasından dolayı 1 Ekim itibariyleseferlerin durdurulduğunu belirtti.

Tuna, bu projeye katkılarından dolayı Yücelen Vakfı ve KıbrısTürk Denizcilik (KTD) şirketine teşekkür ederek şöyle devametti:

“Denizcilik kurallarına uygun olarak şimdi 12 metrelik dalgasınırına takılmayan daha büyük bir gemi ile yolumuza devamediyoruz. Kıbrıs Türk Denizcilik şirketine ait Ada 74 adlıgemiyle artık yaz kış demeden, dalgalardan etkilenmedenAnamur Girne arasında yük ve yolcu taşıyacağız. BöylelikleKıbrıs’taki kardeşlerimiz, Anamur ve çevresinde sabah hasatedilen ürünlere saatler içerisinde kavuşacaklar.”

Tuna, Yücelen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Yücelenile yaptıkları çalışmaların hem bölge hem de KKTC halkınınrefahına katkıda bulunduğunu belirterek emeği geçen herkeseteşekkür etti.

Tuna, “RORO-ROPAX gemisiyle 12 ay, 1 Nisan-1 Ekim 2025 döneminde bu gemiye ek olarak sadece yolcu taşıyan denizotobüsünü de devreye alarak çift hatlı bir köprü kuracağız. Yeni ulaşım köprüsü sayesinde hem KKTC hem de Anamur veçevresindeki 8 ilin özellikle üniversite öğrencileri ve ailelerininulaşımı ve ticari lojistik hizmetleri daha kaliteli ve hızlı hale gelecek. ANDO seferlerinden yararlanmak isteyenlerwww.antsodenizcilik.com web sitesinden ve ANTSO Denizcilik sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip ederekseyahatlerini planlayabilirler” dedi.