Lefkoşa’da dün 11.30 sıralarında Mustafa Bürsev (E-63), Gönyeli’de bir şahsa ait evin yağmur suyu tahliye borusunu temizlediği sırada aniden rahatsızlandı.

Polis açıklamasına göre, Bürsev, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bürsev’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu tespit edilecek.

-Girne’de ani ölüm…

Girne’de dün 14.00 sıralarında, Okan Salih Günaltay (E-53), Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı.

Polis açıklamasında, 112 Sağlık Görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Günaltay’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği açıklandı.