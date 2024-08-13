Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arıcıların 30 Ağustos’a kadar Veteriner Dairesi’ne kayıt yaptırması gerektiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, arıcılığın desteklenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla, arılı kovan başına destekleme yapıldığını, bu bağlamda arıcıların Veteriner Dairesi’ne kayıtlarını yaptırması gerektiği belirtildi.

Veteriner Dairesi’nde kaydı bulunmayan arıcıların bal satışı yapmasının yasak olduğu kaydedilen açıklamada, kayıt yaptırmanın insan sağlığının korunması ve kovandan sofraya izlenebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında talep edildiği ifade edildi.

Kayıt için 30 Ağustos’a kadar Kaza Veteriner Dairelerinden temin edilebilen formun doldurulup Kaza Veteriner Dairesi’ne teslim edilmesi istendi.

Sadece bal alıp satan işletmelerin de kayıt yaptırması gerektiği ifade edilen açıklamada, söz konusu işletmelerin Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırarak “Bal Üretim İzni” ve/veya "Paketleme İzni" alması gerektiği kaydedildi.

Kayıt için gerekli belgelerin, "Arıcılar Birliği güncel üyelik belgesi, arıcılık beyan formu (Kaza Veteriner Dairelerinden temin edilebilir.), çipli kovan listesi beyan formu" olduğu belirtildi.