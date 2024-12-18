Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, geçen yıla ait kovan başı arıcılık ödemeleri ile ana (kraliçe) arı teşvik ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; 2024 yılında arıcılık yapan ve Veteriner Dairelerine bildirimde bulunan 282 arıcıya, 22 bin 471 adet arılı kovana karşılık, 4 milyon 269 bin 490  TL ve yine fatura karşılığı satın alınıp, Veteriner Dairelerine sunulan 4 bin 028 adeti kapsayan ana (kraliçe) arı faturalarına karşılık 805 bin 600 TL olmak üzere, toplamda 5 milyon 075 bin 090 TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

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Arıcıların ödemelerini Arıcılık Kooperatifi üzerinden alabilecekleri duyuruldu.