Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Girne ana yolu ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun kesiştiği noktada yapımı süren Girne Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Arıklı kavşağın 1 Nisan'da açılacağını söyledi.

Arıklı’ya bugün yaptığı incelemeler sırasında Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu ve Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu eşlik etti.

- Arıklı: “Halka sözümüz var… Allah’tan bir mani olmazsa 1 Nisan’da burayı açacağız”

İncelemeler sırasında iş aracının koltuğuna da geçen Arıklı basına yaptığı açıklamada uzun yıllardan bu yana bekledikleri Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun en önemli aşamalarından birinin buradaki çalışmalar olduğunu belirtti.

Girne Köprülü Kavşağı’nda çok ciddi çalışmaların yapıldığını kaydeden Arıklı, işlerin hızlı ilerlemesi amacıyla Türkiye'de yapılması düşünülen kirişlerin KKTC'de üretilmesi için fabrika kurulduğunu, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Halka sözümüz var. Allah’tan bir mani olmazsa 1 Nisan’da burayı açacağız. Sadece Lefkoşa’nın değil ülkenin trafiği rahatlayacak.” diyen Arıklı, çalışmaları yürütenlere teşekkürlerini iletti.

Köy yollarındaki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ile birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde 322 kilometrelik köy yollarının büyük bir bölümünün bittiğini ve programda herhangi bir aksama olmadan çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bir soru üzerine Arıklı, “İş yapınca, üretince ve ortaya böyle güzel eserler çıkınca insan daha da motive oluyor. Hizmet için buradayız.” ifadelerini kullandı.