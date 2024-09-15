Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hız tespit kameralarının yenileneceğini ve yasal hız sınırını ihlal edenlerin yeni kameralara yakalandığı anda cep telefonuna cezasının gönderileceğini açıkladı.

Türkiye savunma sanayine bağlı bir kuruluş olan Radarsan’ın mevcut kameraların yerlerine yerleştirilecek 150 kamerayı şu anda ürettiğini ve gerekirse rakamın 300’e kadar çıkarılabileceğini anlatan Arıklı, aynı yazılıma bağlı olarak ağır yük taşıyan kamyon ve tırları tespit edecek elektronik kantar sistemini de uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

Sonuna yaklaşılan iki harfli ve üç rakamlı plakaların yerine geçecek yeni plaka meselesine de değinen Arıklı, “AA 001A” veya “001 AA” olmak üzere iki alternatif üzerinde durulduğunu açıkladı, iki alternatifi de Bakanlar Kurulu’na sunarak biri üzerinde karar vereceklerini söyledi.

Yol projelerinden de bahseden Arıklı, Kuzey Çevre Yolu projesi ve akıllı kavşak projeleri ile Lefkoşa trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını vurguladı.

Arıklı, elektronik kantar sisteminin de hayata geçeceğini belirterek, yasal limitin üzerinde ağır yük taşıyan kamyon ve tırların elektronik kantarla tespit edileceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulundu.

-Plakalarda yeni dönem…

Araç plakalarında iki harflilerin bir ay gibi sürede biteceğini belirten Arıklı, yeni plaka uygulaması alternatiflerini aktardı.

Plakalarda üç harfe geçişle ilgili Bakanlar Kurulu’na önerge götürdüğünü ancak Rum plakaları ile karıştırılabilecek olması nedeniyle kabul edilmediğini belirten Arıklı, Sigortacılar Birliği’nin de üç harfli plakaya geçişle ilgili endişelerini kendisine aktardığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta plakası ‘AAA’ olan 40 civarında aracın hala kullanıldığını belirten Arıklı, “Yeni bir karar ürettik, bunu da Bakanlar Kurulu’na götüreceğiz. Buna göre, yeni plakalar ya üçüncü harf rakamın sonunda yani ‘AA 001A’ olacak şekilde ya da rakamlar başta harfler sonda yani ‘001 AA’ olacak şekilde iki alternatif öngördük.” dedi. Arıklı, plakalarda yeni döneme bir ay içerisinde geçileceğini tahmin ettiğini de ekledi.

-“Fiber internet için yıl sonuna kadar ihaleye çıkılacak”

Bakan Erhan Arıklı, “evden eve fiber” projesini çok önemsediğini belirterek, yıl sonuna kadar bu konuda ihaleye çıkmayı planladıklarını aktardı.

Fiberle ilgili bir paydaşları bir araya getirip bir konsorsiyum kurduklarını belirten Arıklı, "‘Konsorsiyuma giren bütün firmalar, Telefon Dairesi de dahil, bir araya gelsinler ve bu konuda iş birliği yapsınlar’ dedik. Bununla ilgili de geçen hafta Bakanlar Kurulu’ndan ilgili kararı çıkardık. Çok kısa bir süre içerisinde Özelleştirme Komitesi de toplanacak bu konuda rapor hazırlayacak. Yıl sonuna kadar fiberle ilgili gereken adımı atmış olacağız. Evden eve fiber projesi bizim için çok önemli bir proje. Şayet bilişim adası diyorsak, üniversite adası diyorsak, bu konuda çağı yakalamamız gerekiyor. Artık bakır tellerle iletişim kurma devri geçti.” diye konuştu.

Ülkenin çağdaş ülkelerde olduğu gibi bir fiber ağa bağlanması gerektiğini söyleyen Arıklı, bunun yaklaşık 30 milyon dolarlık maliyetini paydaşların karşılayacağını da kaydetti.

- “Girne ve Gazimağusa limanlarının durumu içler acısı”

Limanlar konusuna da değinen Arıklı, “Ben iş başına geldiğimde Türkiye Cumhuriyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar istedim. Bu uzmanlar geldi, hem Girne Limanı’nı hem de Gazimağusa Limanı’nı inceledi ve bize bir rapor sundu. Bu rapora göre, Girne Limanı’nın mendireğinin altının oyulduğunu, fırtınalı bir havada bu mendireğin yıkılabileceğini ve Girne Limanı’nın işlevini yitireceğini, tamirinin de çok uzun süreceğini söylediler. Gazimağusa Limanı’nda da yapılan teknik incelemede, limanın rıhtımının çöktüğünü, limanın bir buçuk, iki yıllık ömrünün kaldığını söylediler. Çok acil tedbir alınması, yatırım yapılması gerektiğini söylediler.” ifadelerini kullandı.

Arıklı konuşmasını, “Bu iki limanımız ve Gemikonağı Limanımızın özelleştirilmesiyle ilgili 2001 yılında alınmış bir karar var. 23 yıldır sürekli ötelemişiz ve bu konuda adım atmamışız… Özelleştirme kararı aldığımız için bunlara yatırım yapma yönünde de bütçeye para koymamışız. Nasıl olsa özelleşecek demişiz…” diye sürdürdü.

Girne ve Gazimağusa limanlarının durumunun “içler acısı” olduğunu ifade eden Arıklı, bunlar için çok hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı ve “elleçleme” sorunundan bahsetti.

Elleçleme için ihaleye çıkılması gerektiğini ancak ihalede "10 yıl şartı" koşulduğunu aktaran Arıklı, “Elleçleme ihalesi adeta limanın özelleştirilmesinin önüne geçti.” dedi.

Arıklı, “Şimdi siz limanları özelleştireceksiniz. Özelleşen limanların en önemli gelir kaynağı elleçleme dediğimiz liman hizmetlerini ayırıp başkasına verirseniz, o zaman limanı özelleştiremezsiniz ki… Kim girer? En önemli gelir kaynağını dışarıda tutacaksınız… Bu, ‘limanı özelleştirmeyelim’ demektir. Bu konuyu önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’nda konuşacağız ve bir ara yol bulacağız diye düşünüyorum. Ama iki limanımızın da durumunun çok vahim olduğunu buradan kamuoyunun bilgisine getirmek durumundayım.” ifadelerini kullandı.

-Yol çalışmaları…

Ülkedeki yol projelerine ilişkin de konuşan Bakan Arıklı, ilk olarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şu anda yaklaşık bin 149 kilometrelik yol ağımız var. Bunun 181 kilometresi bölünmüş yoldur, 338 kilometresi gidiş-dönüş yoldur, gerisi de üçüncü sınıf yoldur.” bilgisini aktardı.

Türkiye’den iki büyük firmanın doğu ve batı yollarını yaptıklarını söyleyen Arıklı, “Bunun dışındaki bazı yolları da kendi imkanlarımızla, yerel bütçeyle yapıyoruz.” dedi.

Girne-Alsancak yoluna ciddi bir kaynak ayrıldığını ve bitmek üzere olduğunu aktaran Arıklı, bunun tamamlanmasının ardından Çatalköy-Girne yoluna başlayacaklarını söyledi ve Başbakan Ünal Üstel’in bu projelere gösterdiği ilgiden bahsetti. Arıklı, “Sayın Başbakanın özel ilgisi ve şartları zorlaması neticesinde Girne-Alsancak yolunu şu anda bitirmek üzereyiz. Sayın Başbakan sağ olsun, gereken titizliği göstermese o yolu yapamazdık. Hemen arkasından Çatalköy-Girne yoluna başlayacağız. Bununla ilgili de Sayın Başbakanın özel ilgisi var. Çünkü Girne doğu ve batı yolları çok ciddi bir işkence haline dönüştü.” diye konuştu.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın da katılımıyla Kuzey Çevre Yolu projesi ile ilgili yapılan törene işaret eden Arıklı, “Burada yaklaşık 32 civarında istimlak sorunu vardı. Bu istimlak sorununun kaynağını Türkiye Cumhuriyeti bize verdi, sorunu çözdük. En geç Nisan ayına kadar bu proje bitmiş olacak ve özellikle Gönyeli Çemberi olmak üzere trafiğimizi çok rahatlatacak.” ifadelerini kullandı.

Gönyeli Alpet kavşağından Haspolat’a kadar beş tane akıllı kavşak projesini de yapacaklarını belirten Arıklı, bu şekilde Lefkoşa trafiğini büyük ölçüde rahatlatacaklarını da sözlerine ekledi.

Dağyolu – Dipkarpaz Manastırı yoluna ilişkin projede karşılarına “istimlak, askeri birlik ve isale hatları” sorunlarının çıktığını aktaran Arıklı, “Bu üçü de çok büyük problem. Sonunda mevcut yolu biraz genişletmeye, iyileştirmeye karar verdik.”dedi

-Hız tespit kameraları yenilenecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan uluslararası bir anlaşma gereği mevcut hız tespit kameralarının daha modern kameralarla değiştirileceğini bildirdi.

Şu anda ülkede 112 hız tespit kamerası olduğunu aktararak, Türkiye savunma sanayine bağlı bir kuruluş olan Radarsan’ın mevcut kameraların yerlerine yerleştirilecek 150 kamerayı şu anda ürettiğini, gerekirse de rakamın 300’e kadar çıkarılabileceğini belirten Arıklı, “Biz şimdi kamera cezalarını tebliğ etmekte de tahsil etmekte de büyük sıkıntı yaşıyoruz. Oysa dünya bunu çok rahat halletmiş. Hızı ihlal eden kişi kameraya yakalandığı anda cep telefonuna ceza gidecek. Mesaj hem kişinin cep telefonuna hem de havaalanı ile sınır kapılarına gidecek.” diye konuştu. Arıklı, bu uygulamaya ilişkin e-Tebliğ Yasası üzerinde çalışıldığını da aktardı.

Aynı yazılıma bağlı olarak ağır yük taşıyan kamyon ve tırları tespit edecek elektronik kantar sistemini de uygulamaya koyacaklarını bildiren Arıklı, 40 ton yük taşıyan bir aracın yola verdiği zararın 6 bin aracın geçmesine denk geldiğini de belirterek, yasal limitin üzerinde ağır yük taşıyan kamyon ve tırların elektronik kantarla tespit edilip ceza yazılabileceğini kaydetti.