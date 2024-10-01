Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yeni yasama yılının milletvekillerine, halka ve devlete hayırlı olmasını diledi.

Enflasyonla birlikte ülkede en çok üzerinde durulan konunun trafik olduğunu belirten Arıklı, yaz boyunca bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.

“Trafikte Master Planı’nda son aşamaya geldik” diyen Arıklı, ada çapına kurulacak yaklaşık 300 kamerayla sistemiyle hız kontrollerini sıklaştıracaklarını belirtti.

Trafikteki denetimlere ciddi trafik cezaları kesildiğini de kaydeden Arıklı, bugüne kadar ülkede 33 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, ilk sıradaki kaza sebeplerinin sürat ve alkol olduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda da konuşan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri ve Rum Yönetimi Başkanı ile bir yemekte bir araya geleceğinin açıklanmasını, “Bu bizim için sürpriz oldu. Umarım iki devletli çözümden geri adım atılmaz, şartlar bizi federasyonu görüşmeye zorlarsa YDP’nin tepkisi çok ağır olur” sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu konuda açıklama yapması gerektiğini kaydeden Arıklı, “Geriye dönüşün olmayacağını duymak istiyoruz. Müzakerelerle topluma dejavu yaşatılmamalı” diye konuştu.