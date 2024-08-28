Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda saat 13.00’te yer alan görüşmede Ulaştırma Bakanı Arıklı geçmişte, Karayolları Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Uraloğlu’nun KKTC’ye büyük hizmetleri bulunduğunu hatırlattı.

Arıklı, ulaştırma ve altyapıdaki sıkıntılara birlikte çözüm bulma amacında olduklarını dile getirerek, özellikle Kuzey Çevre Yolu'nun geri kalan kısmının (2. etap) temelinin atılmasıyla birlikte trafiğin ciddi şekilde rahatlayacağını belirtti ve konuk Bakana “Allah sizden razı olsun; iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

-Uraloğlu

Konuk Bakan Abdulkadir Uraloğlu da kendisi ve beraberindeki heyetin KKTC’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Karayolları Kıbrıs Koordinatörlüğü'yle daha önce çok iş yaptıklarını ve işlerin sağlıklı yürütülebilmesinde ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu söyledi.

Lefkoşa Çevre Yolu'nun ikinci etabının temel atma töreni için KKTC’de olduklarına işaret eden Bakan Uraloğlu, ülkelerin ulaştırma altyapılarının geliştiği ölçüde ülke gelişimine katkı sağlanabildiğini kaydetti.



Özellikle ada ülkelerinde ulaşımın önemli olduğunu, bunun yanında iş birliği içerisinde yürütülen iletişimle ilgili çalışmaların da bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, ayrıca Ercan havalimanının da yap-işlet türü bir projenin hayata geçirilmesi noktasında Kıbrıs’ı bir “rol model” haline getirdiğini aktardı.

Uraloğlu, haftalık 362 seferin Ercan Havaalanı için önemli olduğunu ve bunun daha da artması gerektiğini söyleyerek, yolcu sayılarına bakıldığı zaman Ercan’ın Türkiye’deki havaalanları arasında da ilk 10’a girdiğine dikkat çekti.

Tüm bu işlerin yapılmasıyla KKTC turizmi, ekonomisi, ticareti ve kalkınmasının geliştirilmiş olacağını da belirten Uraloğlu, "Bakanlık olarak bu tür işlerde tuzumuzun bulunması bizleri ancak mutlu eder” dedi ve Arıklı’ya misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.