Demokrat Parti’den istifa eden Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun istifası hükümet kulislerinden yankı uyandırdı.

Tosunoğlu’nun istifa kararını Kıbrıs Genç TV’ye değerlendiren koalisyonun küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Sayın Tosunoğlu’nun rahatsızlıklarını bizler biliyorduk” dedi. Arıklı, buna rağmen Tosunoğlu’nun istifasının hükümeti etkilemeyeceğini söyledi.

Hükümetin istikrarlı bir şekilde devem edeceğini de söyleyen Arıklı bütçe görüşmelerinden sonra hayata geçirilmesi planlanan projelerin olduğuna işaret etti.

Arıklı, “Bütçeyi biran evvel tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.