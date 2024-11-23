Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

BRT'nin haberine göre, ziyarette söz alan Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nasrettin Yuca, Arıklı’nın ziyaretinden ötürü son derece memnun olduğunu ifade etti.

Tüm gaziler adına da Arıklı’ya teşekkür eden Yuca, mücahit ve gazilerin sadece milli günlerde değil sürekli hatırlanması gerektiğini ifade etti. Yuca, “Vücudumun yarısını bu toprağa bırakmış bir kişi olarak gerekirse yine bırakırım” diyerek sözlerini tamamladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni ziyaret etmekten şeref duyduğunu, kendi ailesinde de gazi olduğunu belirterek, kendisini derneğin fahri üyesi olarak hissettiğini vurguladı.

“1974’de sizler mücahitlerle birlikte bu vatanı bizlere armağan ettiniz” ifadelerini kullanan Arıklı, Anavatan Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sağlam temellere oturtmanın önemini vurguladı.

Ülkeyi daha iyi seviyeye taşımak için çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Arıklı, gazilere hak ettikleri değerin verilmediği için üzgün olduğunu dile getirdi.