Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilen Ünal Üstel’i tebrik eti.

Sosyal medya hesabından “O, artık partisinin lideri” başlıklı bir açıklama paylaşan Arıklı, şunları kaydetti:

"’Onun derdi Genel Başkan olmak değil. Onun derdi Lider olmak. Şimdiye kadar alınmış en yüksek oyu alarak, UBP’nin lideri olmak istiyor’ demiştim.

Gerçekten de kampanya boyunca müthiş çalıştı. 2 ay ne evine ne de Başbakanlığa zaman ayırabildi. Gitmediği, elini sıkmadığı partili bırakmadı. Dediğim gibi amacı Partinin Genel Başkanı olmak değil lideri olmaktı.

Ve başardı. O, artık partisinin yüzde 65’inin oyunu almış bir lider...

Rakip partiyiz. Elbette zaman zaman karşı karşıya geleceğiz. Partilerimizin menfaatleri için birbirimize mücadele edeceğiz. Ama ülke menfaati söz konusu olduğunda, rahatlıkla ele ele vereceğiz.

Tebrikler Ünal Üstel...”