Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Gebze Şubesi heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Gebze Şubesi heyetini kabul etti

Girne’deki bir süpermarkette çalışan 20 yaşındaki Yağmur Güzel asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 14.00 sıralarında, Girne’deki bir süpermarkette çalışan Yağmur Güzel (K-20), market arabasını asansöre yüklediği sırada asansör boşluğuna düştü. Yağmur Güzel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Öte yandan polisin dün ülke genelindeki denetimlerinde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Editör: Burhan CANBAZ