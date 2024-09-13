Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Komisyonun ikinci toplantısı 17 Eylül Salı günü yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, belirlenecek yeni asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda bugün saat 09.50’de başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Ali Başman katıldı.

İşçileri temsilen Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, toplantıya üzerinde "Yoksullaşmaya hayır" yazılı tişörtle katıldı.

- Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, geçen hafta açıklanan hayat pahalılığının ardından bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Önümüzdeki yasal süreç ve takvim bellidir. Toplantıda bugün her iki tarafın da önerilerini alacağız ve hızlı bir şekilde önümüzdeki süreçte yeni asgari ücreti belirleyeceğiz.” diyen Gardiyanoğlu, oy birliği ya da oy çokluğuyla hep birlikte son şartları ortaya koyacaklarını ifade etti.

Brüksel’de Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bir yargı süreci olmasından dolayı işveren temsilcilerinin çoğunun yargı sürecini izlemeye gittiğini ve dün akşam sabaha karşı adaya geldiklerini belirten Gardiyanoğlu, toplantıya katılamayacaklarını geçen gün kendisine bildirdiklerini söyledi.

Asgari ücretin tarihinin, toplanmasının ve sürecinin belli olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, “Hükümetin bugüne kadar asgari ücretle ilgili negatif bir yaklaşımı olmuş olsaydı, bir önceki asgari ücretlerin neticeleri çok farklı çıkardı.” dedi.

Gardiyanoğlu, “Asgari ücreti 18 Eylül’e kadar belirlememiz gerekiyor. O günden sonra 10 günlük itiraz süresi olacak. Bu da 28 Eylül eder. Eğer itiraz olursa, 10 günlük sürenin dolmasının ardından bir sonraki gün, itiraz kurulu toplanır. Belirlenen yeni asgari ücreti, 30 Eylül’de Bakanlık olarak Resmi Gazete’de yayınlamakla mükellefiz.” ifadelerine yer verdi.

Kendilerinin aynı geminin içinde farklı taraftaki yolcular olduğunu belirten Gardiyanoğlu, amaçlarının kırmadan ve dökmeden bu süreci yönetmek olduğunu dile getirdi.

Hükümetin çok ciddi çalışmaları olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, “Maliye Bakanlığı ile birlikte önümüzdeki aylarda ‘tek tip bordro’ya geçiyoruz. Bir işveren, Maliye Bakanlığı’na hesaplarını sunduğunda, biz de sistemde otomatik olarak sunulan maaşları görmüş olacağız.” diye konuştu.

Asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını kaydeden Gardiyanoğlu, asgari ücretin tarihinde ilk kez 3 defa uygulandığını belirtti.

Ekonominin Güney’e kaydığıyla ilgili endişelerde hem fikir oldukları ifade eden Gardiyanoğlu, piyasada bir pahalılık olduğu yönünde verileri de gördüklerini dile getirdi.

Gardiyanoğlu, “Asgari ücret masasının ‘kavga değil dostluk masası’ olmasını her zaman söylerim. Bizler sosyal hayatta da görüşen insanlarız. Bazen ters düşsek de amacımız ve gailemiz aynıdır.” şeklinde konuştu.

- Başman

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nı temsilen Ali Başman da, ülkeyi ilgilendiren konular olduğu için birçok arkadaşının yurt dışında olmasından dolayı toplantıya katılım gösteremediklerini söyledi.

“Asgari ücret konusunda daha sağlıklı bir tespit yapabilmek için Hayat Pahalılığı’nın yanında gıda kalıbı ve yasanın 4’üncü maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan diğer tüm belirleyici unsurlar önümüze tam olarak gelmedi.” diyen Başman, sağlıklı bir çalışma yapılabilmesi için toplantının 3-4 gün sonraya ertelenmesi taleplerinin olduğunu belirtti.

- Serdaroğlu

İşçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hür-İş’in yaptığı çağrıdan dolayı 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere bugün bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Üzerinde “Yoksullaşmaya hayır" yazılı tişörtle toplantıya katıldığını belirten Serdaroğlu, hükümet yetkililerinin “ağustos böceği” gibi uyuduğunu öne sürdü.

“Biz, memleketimizde üç tane market seçtik. Sadece gıda harcaması 35 bin 170 TL tutuyor.” ifadesini kullanan Serdaroğlu, bunun sadece gıdayla bitmediğini söyledi.

Serdaroğlu, “Merkezi İhale Komisyonu kararıyla cezaevinde günlük sadece yemek giderleri 988 TL, aylık 27 bin 990 TL.” diye konuştu.

Asgari ücret toplanmadan zamların arttığına dikkat çeken Serdaroğlu, Rum tarafında öğrenci başına 150 Euro yardım verdiğini belirterek, “Bizim insanlarımız 2-3 bin TL’ye bir çanta alıyor.” dedi.

Yaşananların sebebinin asgari ücretin artmasından dolayı olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, yanlış yapılan politikalardan dolayı bu durumda olduklarını savundu.

“Gerçeği göreceğiz ve gerçeği yaşayacağız. Hükümet, elektriğe zam yapıp enflasyonu kendi elleriyle daha fazla tetikledi. Mal ve hizmetler artarken hiç bir denetim yok. Asgari ücretlinin günahı nedir?” diye konuşan Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak, ‘yüzde 19,19 oranına da evet’ dediklerini kaydetti.

Serdaroğlu, ne olursa olsun hiçbir şeyin asgari ücretle geçimini sağlayan insanlardan daha önemli olmadığına dikkat çekti.

İstikrarlı bir şekilde yoksullaşmaya gittiklerini öne süren Serdaroğlu, yoksulluk sınırı araştırması yaptıklarını ve yoksulluk sınırının “72 bin 570 TL” olduğunu belirterek bunun sorumlusunun yanlış yapılan politikalar olduğunu savundu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926 TL, net 29 bin 516 TL olarak belirlemişti.