Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası tarafından asgari ücrete yapılan itirazı görüşmek için toplanacak.

Toplantı saat 10.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alacak.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 18 Eylül tarihinde aldığı Tavsiye Kararı’na, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’nın 25 Eylül tarihinde itiraz ettiği de hatırlatıldı.

Komisyon, yılın üçüncü asgari ücretini aylık brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlemişti.