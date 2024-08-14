Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, devlette çalışan geçici işçi ve sözleşmeli personelleri koruma altına alacak olan Güvence Yasası’nın 15 Ağustos’tan sonra Cumhuriyet Meclisi Komitesinde görüşüleceğini bildirdi.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, doğru bilginin doğru adresten alınması gerektiğini belirterek, konuyla ilgili bilgiyi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Suat Atun’dan aldıklarını kaydetti.

Söz konusu yasanın, sözleşmeli personel ve geçici memurları ciddi şekilde güvence altına alacağını ifade eden Atan “Güvence Yasası ile çalışanların haklarının korunması için gerekli adımlar atılmış olacak. Buradan bunun müjdesini vermek istiyorum” dedi.

Atan, geçicilerin yanında sözleşmelilerin de güvence altına alınması için KAMUSEN olarak çok ciddi boyutta çalışma başlattıklarını belirtti.