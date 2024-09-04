Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanda bulunan ahşap rıhtımın (iskele) yenileneceğini söyledi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nı ziyaret etti.

Ataoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç eşlik etti.

Girne Antik Liman içerisinde yer alan ve yatların kullandığı ahşap iskelenin yıprandığını, değişeceğini söyleyen Ataoğlu, İskele Yenileme Projesi ile ilgili bilgi verdi.

İskelenin daha sağlam, çağdaş ve modern bir tarzda yapılacağını anlatan Ataoğlu, ahşap iskelenin alt kısmının çelik karkaslar ile yenileneceğini ve üzerinin ahşap malzeme ile kaplanacağını söyledi.

Yapılması planlanan ahşap iskelenin eskisine göre daha geniş düşünüldüğünü dile getiren Ataoğlu, yat turları için satış yapan masaları da bu ahşap zemine alarak, limandaki alanın daha rahat kullanılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Ahşap iskele için önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacağını söyleyen Ataoğlu, ekim ayında ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalanacağını, kasım ayında da iskelenin yenilenme sürecinin başlayacağını kaydetti.

Çalışmaların kış aylarında süreceğini ve yeni turizm sezonuna hazır hale geleceğini belirten Ataoğlu, yenilenen Girne Antik Limanı’nı güzelleştirmek için çalıştıklarını söyledi.