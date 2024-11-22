Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “amaçlarının anavatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerinin farklı adalara, ülkelere değil kendi adaları ve ülkeleri olan KKTC'ye gelmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından üçüncüsü düzenlenen Yatırım Zirvesi İzmir'de bir otelde başladı.

Zirvenin açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, “KKTC'de Türkiye'den gelen ve içme suyu olarak kullanılan suyu aynı zamanda sulama suyu olarak da kullanmaya başlayacaklarını, bunun tarım için çok önemli olduğunu” söyledi.

KKTC'de turizm, eğitim ve inşaat sektörlerinin de ülkeye çok büyük katma değer kazandırdığını kaydeden Ataoğlu, "Küçük bir ülkeyiz belki ama o küçücük ülkede elbette yapılabilecek olan ne varsa yapılan bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Ataoğlu, KKTC'ye katkılarından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Amacımız anavatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin farklı adalara değil farklı ülkelere değil kendi adaları ve kendi ülkeleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeleridir." dedi.