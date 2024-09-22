Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Ünal Üstel’in Ulusal Birlik Partisi’nin 23. Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilmesini kutladı.

Koalisyon ortağı DP'nin Genel Başkanı Ataoğlu, hükümetin uyum içinde yürüttüğü projelerin ülke kalkınması ve refahı adına daha da güçlü bir şekilde ilerleyeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Ataoğlu, şu ifadelere de yer verdi:

"Turizmden, çevreye, eğitimden sağlığa, altyapıdan ekonomik büyümeye kadar birçok alanda ortak çalışmalarımızı sürdürecek, KKTC’nin geleceğini daha parlak bir noktaya taşımak için birlikte adımlar atacağız.

Bu süreçte size ve ekibinize başarılar diliyorum, KKTC’nin geleceği için hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza olan inancımı tekrar ifade etmek istiyorum."