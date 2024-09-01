Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bugün itibarıyla av mevsiminin açıldığını kaydederek, alınması gereken yangın tedbirlerini hatırlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıkları düşmesine rağmen ormanlarda yüksek yangın riskinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, orman içerisine giren ve orman yollarını kullanan kişilerin yangın riskine karşı daha dikkatli olması gerektiği belirtilerek, özellikle av bölgelerinde otların çok kuru ve yanmaya müsait olduğu, her ne sebeple olursa olsun arazide ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden (sigara, yemek ısıtma vs.) kaçınılması gerektiği belirtildi.

Yasa gereği 31 Ekim’e kadar her ne sebeple olursa olsun ormanlık alanlarda ateş yakılamayacağı anımsatılan açıklamada, gerekli hassasiyetin gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Bunun yanında ateşli piknik alanları da dahil olmak üzere ateş yakma yasağının aksi bir bildiriye kadar devam edeceği duyuruldu.

- “Seyir halindeki araçlardan sigara izmariti atılması gibi eylemlerden kaçınılmalıdır”

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Özellikle ana yolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.

Ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi memurlarının ikazlarına uymaları yeni acılar yaşamamamız için gerekli görülmektedir.”Sen