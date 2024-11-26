Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sigorta alanında önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Bu kapsamda, Azerbaycan Sigortacılar Birliği (ASA) ile Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği arasında bir mutabakat anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde, taraflar arasında sigorta sektörüne yönelik şu iş birliği alanları belirlendi:

• Personel, deneyim ve bilgi paylaşımı,

• Ortak ürün stratejilerinin geliştirilmesi,

• Reasürans ilişkilerinin güçlendirilmesi.

Bu iş birliği, Türk Dünyası Sigorta Birliği’ne (TDSB) gözlemci üye statüsünde bulunan Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Dünyası Sigorta Birliği Kurultayı’nda aktif rol üstlenmesini sağlayacak.

Bu stratejik anlaşma, iki ülkenin sigorta sektöründe sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve Türk Dünyası ile ekonomik bağlarını daha da güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.