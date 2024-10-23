KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği, sürücülük eğitiminde iş birliği sağlama hedefiyle Bakü’de düzenlenen “Türk Dünyası Trafik Sempozyumu’na katıldı.

Birlikten verilen bilgiye göre, 14-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen sempozyumda konuşma yapan Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, Azerbaycan’a davet edilmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tilki, “TBMM’den birçok milletvekilinin, Azerbaycan’dan üst düzey katılımın olduğu bir platformda bize söz verilmesi bir ilktir. KKTC’yi ve trafiğimizi tanıtarak bir ilke imza attık…” dedi.

Tilki, başta Azerbaycan Kıbrıs Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu olmak üzere sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, KKTC’de soldan akan trafik konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Emirzade Tilki, 1974’ten bu yana KKTC’de trafikte hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400’ü geçtiğini de belirtti.