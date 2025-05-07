Bağımsızlık Yolu, Akdoğan Sağlık Merkezi’ndeki doktorun başka bir yere görevlendirilmesini eleştirerek, karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıllardır kamusal sağlık hizmetlerinin altının oyulduğu ve özel sektörü teşvik politikaları güdüldüğü savunularak, mevcut hükümetin de aynı politikaları devam ettirdiği öne sürüldü.

Halkın, her bölgede hizmet verecek hastanelere, sağlık ocaklarına, son teknoloji cihazlara ve personele ihtiyacı olduğu ifade edilen açıklamada, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in, eksik olanı tamamlamak yerine, işleyeni de bozmak istediği iddia edildi.

Bölge halkının tepkisine rağmen “yeni bir proje” gerekçesiyle Akdoğan Sağlık Merkezi’nin doktorsuz bırakıldığı savunulan açıklamada, “Ancak bu gizemli projeyi ne gören ne de duyan vardır. Bizim gördüğümüz tek proje, yıllardan beridir uygulamada olan kamusal sağlığa saldırıp özel sermayeyi büyütme projesidir” denildi.

Açıklamada, Mesarya bölge halkına destek belirtildi.