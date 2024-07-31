Bağımsızlık Yolu yaşanan iş kazalarına dikkat çekmek için bugün Meclis önünde eylem yaptı.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre eylemde, “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” yazılı pankart da açıldı.

Eylemde, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy konuşma yaptı, Parti Meclisi üyesi Cansu N. Nazlı ise basın açıklamasını okudu.

-Ersoy

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy konuşmasında, iş kazalarının sürekli arttığına işaret ederek, sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması ve özel sektöre sendika gelmesi için mücadele ettiklerini ve bu taleplerin hayata geçmesi için Meclis’e yasa çalışması sunduklarını anımsattı. Ersoy, Meclis’in sundukları yasa çalışmasını umursamadığını da ekledi.

İş kazalarına ilişkin “patronları” da suçlayan Ersoy, siyasilere “Özel sektöre sendika gelmesi için, çalışanların güvenceli, insanca yaşayabilmeleri ve insanca çalışabilmeleri için sizin planınız ne?” sorusunu yöneltti.

Ardından, Bağımsızlık Yolu adına basın açıklamasını Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi üyesi Cansu N. Nazlı okudu.

Okunan açıklamada; çalışma saatleri, denetimsiz ve kötü çalışma ortamları, sendikasız, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılma gibi faktörlerin düzelmesinin ancak emekçilerin sendikalaşması ile mümkün olduğu kaydedildi. Açıklamada, “sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması, özel sektöre sendika ve emekten yana bir düzen” talepleri de dile getirildi.