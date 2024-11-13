Bağımsızlık Yolu, Meclis Başkanlığı seçimini yargıya taşıdı.

Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı’na seçilme sürecinin hukuka uygun şekilde yapılıp yapılmadığıyla ilgili hukuksal değerlendirme talebiyle Yargıtay nezdinde "Quo Warranto" davası açtığını duyuran Bağımsızlık Yolu adına açıklamayı, Genel Sekreter Umut Ersoy yaptı. Avukat Serkan Mesutoğlu da dava hakkında bilgi verdi.

-Ersoy: “Bizim için önemli olan halkın gerçek sorunlarının konuşulabilmesi, bunlara çözümler üretilmesidir”

İlk sözü alan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, bir ayı aşkın süredir Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili siyasi kriz yaşandığını kaydederek, “Bağımsızlık Yolu, bu krizin ve yaşanan sürecin halkın sorunlarından tamamen kopuk olduğunu, rejim siyasetinin kendi gündeminde boğulduğunu ilk günden bu yana defalarca dile getirdi” dedi.

Bu konuda siyasal analizler, eylemler ortaya koyduklarını, bütün olarak gördükleri mücadele kapsamında bugün de hukuk yoluna başvurduklarını ifade eden Umut Ersoy, Yargıtay nezdinde açacakları Quo Warranto davasının hukuk tarihinde bir ilk olacağını kaydetti.

“Bizim için önemli olan halkın gerçek sorunlarının konuşulabilmesi, bunlara çözümler üretilmesidir” diye konuşan Ersoy, hukuksal bir yorumla sürecin tamamlanabileceğine inanç belirtti.

- Mesutoğlu: “Kıbrıslı Türklerin yargısal tarihinde bir ilk olan bu dava öncü bir davadır”

Bağımsızlık Yolu’nu davada temsil edecek Avukat Serkan Mesutoğlu, Meclis Başkanlığı seçiminin siyasi boyutu olduğu kadar hukuksal boyutu olduğunu da kaydederek, tarafların hukuksal boyutta uzlaşamadığı için siyasi uzlaşıya da varamadığını belirtti.

Bunun Anayasa Mahkemesi’nde açılmış bir dava olmayacağını, yargıtay nezdinde Quo Warranto başvurusuyla hukuksal bir süreç başlatılacağını belirten Mesutoğlu, Quo Warranto’nun "atanmak ya da seçilmek suretiyle bir makama gelen kişinin atanma veyahut seçilme sürecinin hukuka uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesiyle ilgili olduğunu" belirtti.

Mesutoğlu, mahkemenin Meclis Başkanlığı seçiminin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğüne kanaat getirmesi halinde Meclis Başkanlığı makamının hukuksal olarak boş ilan edebileceğini de aktararak, Bağımsızlık Yolu’nun talebinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Quo Warranto davasının Kıbrıslı Türklerin yargısal tarihinde bir ilk olacağını da belirterek “Bu öncü bir davadır” diyen Serkan Mesutoğlu, sonuç ne çıkarsa çıksın bu davanın gelecekte yasamanın kendi içinde yaptığı, hukuka aykırı olduğu düşünülen, mevzuatların spesifik çare üretmediği durumlarda alternatif bir yol olarak kullanılabileceğini dile getirdi.

Mesutoğlu, ilerleyen günlerde dava süreciyle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını da belirtti.

Açıklamaların ardından dava, Yüksek Mahkeme Mukayyitliği'nde dosyalandı.