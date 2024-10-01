Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda yaşanan tartışmaların, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi talebinin haklılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Parti Meclisi Üyesi Kamil İpçiler yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin, tartışmalar ve itirazlar ile yine bir kriz ortamında belirlendiğini ifade ederek, işveren tarafının, süreci mahkemeye taşıyacağı haberinin, tartışmaların son bulmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

İpçiler, Komisyon’un lağvedilmesi ve asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi talebinin yasallaşması durumunda, her yıl yaşanan “komisyon krizlerinin” geride kalacağını, belirsizliğin ortadan kalkacağını ve emekçinin hakkı olanı alabileceğini savundu.

Hükümetin, Meclis’in açılmasıyla birlikte “yabancı uyruklulara yüzde 30 kesintili asgari ücret” yasasını geçirmeye hazırlandığını iddia eden İpçiler, tüm emekçileri, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi talebi arkasında birleşmeye çağırdı.