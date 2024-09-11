Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, KKTC Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci çeyrek bülteninde yer alan verilerle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkede kaynak olduğunu ifade eden Özkızan, KKTC Merkez Bankası'nın 2024 yılı ikinci çeyrek bültenine bakıldığında, mevduat bazında ve Kıbrıs koşullarında “ultra zengin” olarak adlandırılabilecek kişilerin sayısının 2 binden az olduğunu, bu hesapların tamamının ayrı ayrı kişilere ait olmadığını da bildiklerini kaydetti.

Özkızan, bu rakamlara bakıldığında Bağımsızlık Yolu'nun önerdiği “Ultra Zenginlere Servet Vergisi” talebinin toplumun sadece yüzde 1'ini etkileyeceğinin söylenebileceğini belirtti.

Özkızan, ülkede “kaynak olmadığı” söyleminin doğru olmadığını ifade ederek, “Bu kaynakları topluma kazandırmanın yolu Servet Vergisi'dir” ifadelerini kullandı.