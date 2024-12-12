Bağımsızlık Yolu ve Güney Kıbrıs’tan üç örgüt, barışçıl ve güvenli bir geleceğe giden yolun, NATO veya diğer emperyalist ittifaklarla daha yakın bağ kurmakta değil, gerçek bağımsızlığı savunmada yattığını kaydetti.

Bağımsızlık Yolu, Afoa, Yeni Enternasyonalist Sol – NEDA ve Diem25 Kıbrıs imzalı ortak açıklamada, Kıbrıs’ın kritik bir dönemeçten geçtiği belirtilerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs’ı NATO ile hizalamak isteğinin, hem adanın egemenliğini hem de bölgenin kırılgan barışını tehdit ettiği kaydedildi.

“Emperyal güçlerin çıkarlarını temsil eden NATO, Afganistan, Irak ve Libya’da halklara yıkımı miras bıraktı. Eylemleri barışı değil acıyı getirdi.” denilen açıklamada, Kıbrıs’ın, bu emperyalist makinenin dişlileri arasında olduğu ve adanın stratejik bir askeri üsse dönüştürüldüğü savunuldu.

Barışçıl ve güvenli bir geleceğe giden yolun, NATO veya diğer emperyalist ittifaklarla daha yakın bağ kurmakta değil, gerçek bağımsızlığı savunmada yattığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

“Kıbrıs, tüm yabancı askeri varlıktan kurtulmalı ve bağımsızlığını yabancı güçlerin ajandalarına değil, halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden kazanmalıdır. NATO’ya hayır… Yabancı üslere hayır… Bağımsız, birleşik, barışçıl bir Kıbrıs’a evet…”