Bağlıköy direnişinde şehit düşenler Bağlıköy Şehitliği’nde törenle anılacak.

Tören, 13 Mart Perşembe günü saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından saygı atışı yapılacak ve bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

Şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları Yedidalga İlkokulu öğretmeni İldem Gökşan ile Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu yapacak.

Yedidalga İlkokulu öğrencilerinin şiirler de okuyacağı anma töreninde, şehit kabirlerine çiçek bırakılacak. Din görevlisi, şehitler için dua da okuyacak.