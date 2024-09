Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 32. World Food İstanbul Gıda – Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fuara Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ortak organizesiyle KKTC’den 17 gıda üreticisi firma da katılarak ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Bakan Amcaoğlu, fuara katılan KKTC firmalarının stantlarını gezerek, yetkililere başarı dilerken, etkinlik alanında Kıbrıslı Türk şef Tanya Kilitkayalı’nın Kıbrıs’a özgü yemek ve tatlı örneklerini içeren sunumunu da izledi.

Tanya Kilitkayalı ile gurur duyduklarını belirten Amcaoğlu, Kıbrıs mutfağından övgüyle söz etti.

Yaklaşık 40 farklı ülkeden gıda şirketlerinin yer aldığı fuara, KKTC’den şu firmalar katıldı:

“Kantara Gıda, Arden Gıda, Gülgün Süt Mamulleri, E’ler Group, Girne Con Kahve, Yeşil Lefke, Diner Sanayi Karpaz Ürünleri, Çıraklı, Mardo, Onan S.U Frozen Foods Ltd., Bafra Gıda, Meriç Süt Ürünleri, Sunsel Enterprises Ltd., Kırnı (Mustafa Hacıali) Ltd., Ustam Unlu Mamulleri, VEG+Organic Products, Arsal Gıda.”