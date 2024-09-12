Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kayalar ve Sadrazamköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, köy ziyaretlerinde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güzelyalı-Sadrazamköy yolunun yenilenerek Eylül 2025’te hizmete sunulacağını söyledi.

Güzelyalı’dan Sadrazamköy’e kadar olan 16 km’lik yolun Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacağını bildiren Serim, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm makamlarıyla bu projeye onay verdiğini, kamulaştırma konusunun halledilmesinin ardından yol yenileme çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

Serim, “Özellikle yol projelerinin kamulaştırma sorunları nedeniyle yarım kalması ve uzun zaman tamamlanamaması nedeniyle değerli zamanımız ve maddi kaynaklarımız heba oluyor. Bu nedenle bundan böyle projelerle ilgili kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan çalışmalara başlanmayacak.” ifadelerini kullandı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, yolun bakım ve onarımı için bütçeden 20 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığını belirterek, “Sayın Büyükelçi ayrılan bu kaynakla dört dörtlük bir yol yapılamayacağını söyledi ve yolun yapımı ve maliyetini üstlenmeyi önerdi. Biz de seve seve kabul ettik.” dedi.

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol gereği, KKTC karayollarının büyük bölümünün Türkiye tarafından yapıldığını, protokolde yer almayan bazı yolların ise yerel bütçeden kaynak ayrılarak tamamlandığını anlattı.

Arıklı, KKTC Karayolları Dairesi’nin yeniden ayağa kaldırılması için bir dizi çalışma yaptıklarını da belirterek, Büyükelçi Serim’e Kayalar-Sadrazamköy yollarına gösterdiği ilgi için teşekkür etti.