Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Bostancı köyünü ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, tarım sektörünün mevcut durumu, üreticilerin karşılaştıkları sorunlar ve sürdürülebilir üretim politikalarının ele alındığı görüşmede, bölgeye yönelik yeni teşvikler ve projeler de konuşuldu.

Görüşmede, üreticiler tarımsal üretimde yaşanan maliyet artışları, pazar olanaklarının genişletilmesi, doğal kaynakların etkin kullanımı ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması gibi konularda düşüncelerini aktardı.

Küçük ölçekli üreticilerin desteklenmesi, tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi noktasında beklentilerini dile getiren üreticiler, özellikle uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.



-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üreticilerin taleplerini dinleyerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sürdürülebilir tarımı teşvik eden projelere öncelik verdiklerini belirten Çavuş, tarımsal verimliliği artıracak modern tekniklerin desteklenmesi ve üreticilerin güçlendirilmesi için yeni teşviklerin planlandığını aktardı.

Tarımsal desteklerin devam edeceğini belirten Çavuş, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu konularda gerekli adımların atılacağını ifade etti.



Üreticilerle yapılan görüşmede, tarım sektörünün uzun vadede gelişmesini sağlayacak yenilikçi uygulamalar ve kırsal kalkınma projeleri de gündeme geldi.

Bakan Çavuş, üreticilerle sürekli iletişim halinde olacaklarını, tarımın ülke ekonomisi için taşıdığı stratejik önemi göz önünde bulundurarak her alanda destek sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.