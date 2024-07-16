Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2023-2024 eğitim yılında öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlere destek veren üniversitelerin rektörleri ile bir araya geldi.

-Çavuşoğlu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu görüşmede, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan hizmet içi eğitimlerin önemine vurgu yaparak, üniversitelerin eğitim sistemine verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sunmak için el birliğiyle çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu, bu süreçte katkı sağlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi ile akademisyenlere teşekkür etti.

Eğitimdeki iş birliğinin önemine değinen Çavuşoğlu, bunun sürdürülmesinin eğitimdeki başarıyı artıracağına dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin katkıları sayesinde, öğretmenlerimiz en güncel bilgi ve becerilerle donatılıyor, bu da öğrencilerimize yansıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlerin mesleki gelişimleri için planlanan hizmet içi eğitim programları hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve eğitim kalitemizi yükseltmek adına yeni hizmet içi eğitim programları geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

-Şanlıdağ

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, Yakın Doğu Üniversitesi olarak yurt içi ve yurt dışında 100’ün üzerinde kurum ve kuruluşla iş birliği yaptıklarını kaydederek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kurumların başında geldiğini belirtti.

Öğretmen eğitimlerine katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şanlıdağ, “Çalışmalarımızı her alanda uyum içerisinde yürütüyoruz. Bundan sonrası için de ilişkilerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

-Nadiri

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de, eğitimin kalitesini artırmak adına yapılan iş birliklerinin önemine değindi.

“Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü iş birliğine açığız. Yeni projeler ve eğitim programları ile eğitimdeki başarı çıtasını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz” diyen Nadiri, üniversitenin hem akademik hem de sosyal alanda yaptığı çalışmaların öğrencilerin ve öğretmenlerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

Nadiri, iş birliklerinin devam edeceğini kaydetti.

-Yaratan

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan da, eğitimde sürdürülebilir başarıyı sağlamak için iş birliğinin önemini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri iş birliği ile öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve eğitim kalitesini artırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Yaratan, üniversite olarak sadece yerel değil, uluslararası düzeyde de eğitim iş birliklerine önem verdiklerini belirtti.

Yaratan, küresel eğitim standartlarını yakalamak ve öğretmenlere en güncel pedagojik yaklaşımları kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

-Plaket takdimi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantı sonunda, üniversite rektörlerine teşekkür plaketi takdim ederek, katkılarının devamını diledi.