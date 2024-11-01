Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) öğrenim gören Kırgızistanlı öğrencileri ve LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi de hazır bulundu.

-Çavuşoğlu: “Dost ülke Kırgızistan ile aramızdaki bağları daha da sağlamlaştırıyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette, KKTC’nin öğrencilere sağladığı burs imkanı ve eğitim fırsatlarının iki ülke arasındaki kültürel bağı güçlendirdiğini vurguladı.

Öğrencilerin, Kırgızistan ziyareti sırasında yapılan temasların ardından KKTC devlet bursu ile eğitim hakkı kazandığını belirten Çavuşoğlu, bu iş birliğinin eğitim ve kültürel bağları daha da pekiştirdiğini kaydetti.

Kırgızistan’da yaptığı görüşmelerin, KKTC’nin uluslararası eğitim alanında kaydettiği gelişmeler açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistanlı öğrencilerin KKTC'de eğitim almasının kültürel zenginlik açısından da önemli olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, “Bu burs programıyla dost ülke Kırgızistan ile aramızdaki bağları daha da sağlamlaştırıyoruz. Gençlerimiz hem kültürel hem de akademik anlamda çok değerli kazanımlar elde edecek” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistanlı öğrencilerin seçilip gönderilmesinde gösterdikleri iş birliği için Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva’ya ve diğer yetkililere teşekkür ederek, selamlarını iletti.

-Yükselen

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de, üniversitenin bu önemli öğrenci grubuna ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

-Öğrenciler

Kabul sırasında söz alan Kırgızistanlı öğrenciler de, KKTC devlet bursu ile burada öğrenim görmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Bakan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini ilettiler. Öğrenciler, kendilerine sağlanan bu imkanın hem eğitim hem de kültürel anlamda önemli katkılar sunduğunu belirttiler.