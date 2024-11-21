Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Celal Bayrar başkanlığındaki Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Barış Harekatı gazilerine verilen gazilik kartının Türkiye’de de geçerli olması için gereken düzenlemeler konuşuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği üyelerinin ziyaretinden onur duyduğunu, bugün mukavemetçi bir ruhun siyasallaşmış şekliyle hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye’de gazilere tanınan sosyal haklarla ilgili imzalanan protokol hakkında bilgi veren Gardiyanoğlu, "Önümüzdeki ay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile, gazilik kartı uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli resmi belgelerin ve kodların oluşturulması amacıyla teknik çalışma yapacağız ve bir komisyon kurulacak. Türkiye’deki sisteme entegre olunabilmesi için KKTC’ye özel kod verilecek. Türkiye’de ilgili bakanlıklar ve belediyeler de devreye girecek. Kodları tanımlayacağız" dedi.

Protokolün hazırlanmasında TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel’e ve dönemin TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fevzioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür eden Gardiyanoğlu, süreci yakından takip ettiklerini, gerekli adımların atılacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, "Şehitlere ve gazilere borcumuzu ne kadar da uğraşsak ödeyemeyiz. Görevimiz sizden devraldığımız milli duygu ve değerleri gelecek kuşaklara aktarmaktır. Birlikte elimizden geleni yapacağız." dedi.