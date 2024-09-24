Bakanlar Kurulu, 118 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 118 kişinin KKTC vatandaşlığı onaylandı.
İşte liste:
- MUSTAFA GEZER
- OZAN DİZMAN
- UTKU ASLANHAN'IN KKTC YUTTAŞLIĞINA ALINMASI
- CANSU KARAAHMET,
- TUNCAY BAYIR,
- BETÜL YANMAZ,
- YUSUF İNCE'NİN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI
- HÜSEYİN İPEK,
- AHMET CAN TOKMAK,
- HÜSEYİN BULUT,
- SERKAN YILMAZ,
- GULCHEHRA SEYLIYEVA,
- İLYAS ERDOĞAN,
- FATİH YÖNDER,
- ZÜMRÜT EVECEN,
- ZEYNEP ULÜN,
- MARIYA GOLTSEVA,
- TURGAI BILEANSCHI,
- NİSA GÖNÜL KALKAN,
- ALİ KESKİN,
- ANA NICHITINA,
- SAMİ SALOR,
- İLAYDA ARSLAN,
- MERVE YILDIZ,
- DAVUT JORAYEV,
- NURANA JORAYEVA,
- HALİL KURTOĞLU
- İREM NUR DOYMAZ ,
- SÜHEYLA YAHŞİ
- BEYZA DEMİRBAŞ,
- HÜSEYİN SALKIM,
- SELÇUK KARA,
- CEMİLE YILDIZ
- ALEYNA YURTMAN,
- FULYA YURTMAN,
- MİRZA DAĞDEVİREN,
- RABİA DİNÇAL,
- BÜŞRA SÖĞÜT,
- ISLAMBEK IMAMOV
- SUZAN KAŞDAŞ,
- MERYEM KARATAŞ,
- YAŞAR GÜNGÖR,
- ALİ KOÇAK,
- HÜSEYİN GÜNDÜZ,
- BURAK DEMİR,
- İSMAİL YILDIRIÖ,
- GÖKÇE ÖRNEKAL,
- MEHMET ŞAH DOĞAN,
- GİRAY BABA,
- YUNUS EMRE ARSLAN,
- YAKUP YILDIRIM,
- ZEKERİYA NURÇİN,
- KÜBRA YAYAR,
- AHMET DEMİR,
- ABDULVAHAP AKGÜL,
- FİLİZ KORKMAZ ODABAŞI,
- SALİH TANSAL KANDEMİR,
- RAMAZAN SAFA,
- GÖKHAN KAYA,
- MEHMET GÜVENİR,
- MEHMET YEYAN,
- GÜLSHAN HAMEDOVA,
- HATİCE BAŞARIR,
- FATMA YOSLU,
- HATİCE DEMİR,
- SILA GÜNEŞ,
- BİRHAN YILDIRIM,
- ÖMER ALİ DEMİRKAYA,
- MEHMET ALİ ŞİTİL,
- ERAY ŞİTİL,
- BİRSU KILIÇ,
- MERVE ÇİÇEK,
- İBRAHİM SEYFİTTİNOĞLU
- HASAN BURSALIOĞLU
- BUĞRA KAYLAK,
- RUKİYE KUZUCU
- AYSEL GÜNİZİ
- KAMURAN BAYHAN,
- GÖZDE ÖĞREDİK,
- İŞVE BİRGÜL,
- BUSE YILDIRIM,
- BAHAR CÜRE
- TALİP CÜRE
- ABDULLAH ÇİN,
- HAVVA NUR ALAKIZ,
- ROZA JACİNTHA EDWİNA GÜLBAŞAR,
- AYŞE NİL AKGÜL,
- ÖZLEM YILDIZ,
- İPEK ARLI,
- BAHRİ GÖYDENİZ,
- RECEP TUZLUCA,
- MEHMET ÇABAN,
- KARINA BABAKULIYEVA,
- MUSTAFA KIRMIZIOĞULLARI,
- ALİ DAYANIR,
- BERFİN KINCAK,
- ÖZGE YAVUZ AYAZ,
- KEMAL İRİ
- NECLA KAPLAN,
- SÜLEYMAN AKSU
- DİLAN OKTA,
- LİAQAT HUSAIN NAJMI
- MELİSA İLDİZ,
- RECEP AÇIKBAŞ
- KEMAL KARABABA
- RUSLAN APANASENKO
- HALİT BAŞDAŞ,
- MEHMET ALİ SAPMAZ,
- MEHMET GÖKHAN KAPLAN,
- AHMET KARADENİZ,
- BÜŞRA DURAN,
- SOFIA PRYKHODKO
- AYSUN KAYA ,
- PINAR ÇİNAR,
- İPEK ÇİNAR,
- SEMA AYTEN,
- ZEYNEP AYTEN,
- SEDAT AYDIN
Editör: Kıbrıs Genç Tv