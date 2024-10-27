Sağlık Bakanlığı, Acil Durum Hastanesi’nde bir bebeğin ölümünün ardından ortaya çıkan iddialara ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Bakanlık açıklamasında, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 7 çocuğun genel durumlarının dün eş zamanlı olarak bozulması ve birinin vefatı üzerine Bakanlığımız konuyu incelemeye almış, idari soruşturma başlatılmış, adli makamlara gerekli bildirimlerde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için polisimizle iş birliği yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.