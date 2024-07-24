Baraka Kültür Merkezi, 4 Ağustos Pazar akşamı kültür sanat şöleni düzenliyor.

3. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı 3. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı

Baraka'dan verilen bilgiye göre, Kızılbaş Parkı Amfi tiyatroda yer alacak şölen, 20.00-23.00 saatleri arasında halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek.  

Etkinlikte; halk dansları gösterileri, müzik dinletileri, katılımlı tiyatro skeçleri, video ve slayt gösterimleri ve sürpriz eğlenceler olacak.

Göç-Taş halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, Baraka Tiyatro ekibinin “Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum” adlı skeci, Baraka Gençlik Orkestrası’nın ve Sol Anahtarı’nın konserleri izleyicilerle buluşacak.

Editör: Burhan CANBAZ