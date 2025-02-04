Baraka Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Mustafa Batak getirildi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak'ta dernek lokalinde düzenlenen Baraka Kültür Merkezi’nin genel kurulunun ardından, görev dağılımı da yapıldı.

Genel kurulda iki yıllık dönem için yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin oy birliğiyle belirlendiği ifade edildi.

Yeni yönetimin ilk toplantısında yaptığı görev dağılımına göre Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimler şunlar:

“Mustafa Batak - Başkan, Nazen Şansal - Örgütlenme Sekreteri, Zekiye Şentürkler - İdari ve Mali Sorumlu (Sayman), Şifa Alçıcıoğlu - Kültür-Sanat Sorumlusu, Pınar Piro - Medya-İletişim Sorumlusu, Tahsin Oygar - Yedek Üye"

Denetleme Kurulu Ali Şahin, Ömer Tatlısu ve Sezgin Keser'den oluşurken, Halide Erkıvanç yedek üye olarak belirlendi.

Disiplin Kurulu'nda da Onur Bütüner, İlke Olgun, Hasan Çağın Tezbaşar, Aziz Güven ve Merin Olgun görevlendirilirken, Halide Ekin Tezbaşar ise yedek üye olarak görev aldı.